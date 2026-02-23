Делегация из Кыргызстана работала в Тюмени

В Тюмени работала делегация из Кыргызстана. Гости приняли участие в бирже контактов и закупочной сессии, а также посетили несколько тюменских предприятий в рамках реверсной бизнес-миссии, организованной Центром поддержки экспорта Тюменской области.

В ходе переговоров киргизские байеры выразили заинтересованность тюменскими компаниями как надежными партнерами, обладающими технологическими решениями и компетенциями, полезными для строительного сектора республики. Ожидается, что по итогам визита будут заключены экспортные контракты с несколькими тюменскими предприятиями, рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Строительная отрасль Кыргызстана сейчас активно развивается, реализуются проекты по модернизации городской среды. В этой ситуации важно налаживать долгосрочные партнерские отношения, создавать совместные предприятия, привлекать инвестиции и передовые технологии.

Киргизская делегация приняла участие в итоговом совещании Строительно-индустриального кластера «Основные тенденции в строительстве до 2030 года. Проблемы и перспективы». Тюменские предприниматели продолжили нетворкинг с партнерами, обсуждая ранее начатые переговоры.

Центр поддержки экспорта Тюменской области выступил организатором и сопровождающим мероприятия. Реверсная бизнес-миссия стала площадкой для обмена опытом, поиска новых возможностей и укрепления сотрудничества между российскими и кыргызскими предприятиями.