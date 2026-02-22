Более 100 компаний приняли участие во встрече Строительно-индустриального кластера в Тюмени

В Тюмени на площадке «Конторы пароходства» прошла отраслевая встреча, посвященная развитию Строительно-индустриального кластера. В ней приняли участие более 100 компаний из России и зарубежья. Генеральный директор ассоциации Юлия Ахметова представила итоги работы за 2025 год.

Участники кластера заключили контракты с крупными заказчиками и застройщиками на общую сумму 149,6 миллиарда рублей. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составили 4,4 миллиарда рублей. Инициировано 13 региональных инвестиционных проектов по импортозамещению с общим объёмом инвестиций 10,8 миллиарда рублей. На льготные займы Фонда развития промышленности участники кластера запросили 3,5 миллиарда рублей, порядка 400 миллионов уже получено. Отдельно прорабатывается международный кооперационный проект России с Казахстаном и Беларусью по производству инновационных фасадов – на него планируют привлечь еще 178 миллионов рублей.

«Кластер, который изначально задумывался для поддержания темпов строительства в нашем регионе, активно расширяет географию присутствия по всей территории России и выходит на международный уровень. Сейчас открыты взаимные представительства в Китае, Казахстане. Важно, что кластер исследует и предлагает новые технологии и инновации, содействуя в достижении технологического лидерства в строительной отрасли, – подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

Президент ТПП Тюменской области Ольга Езикеева добавила, что мероприятия ассоциации придают бизнесу дополнительный импульс к развитию.