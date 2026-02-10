Российские инвесторы в 2025 году массово перешли из акций в облигации и паевые фонды

Рост портфеля инвестиций состоятельных россиян в прошлом году обеспечили паевые фонды и облигации. В эти инструменты перетекли средства из акций. Только по данным ВТБ, объем средств клиентов на фондовом рынке в 2025 году увеличился на 700 млрд рублей или в 1,4 раза и достиг 2,6 трлн рублей. При этом, портфель долговых инструментов увеличился в 2,7 раза или на 813 млрд рублей. Такой значительный прирост обусловлен повышенным спросом на корпоративные и государственные облигации. Они рассматриваются инвесторами как инструмент со стабильной и предсказуемой доходностью.

«Большой интерес наблюдаем к фондам облигаций и смешанных инвестиций. Ожидаем, что в этом году этот рост продолжится опережающими темпами», – прокомментировала старший вице-президент банка Оксана Семененко.

Инвестиции в России становятся доступнее: число частных инвесторов на Московской бирже превысило 40 млн человек. Вместе с этим растет и потребность в ИИ-алгоритмах, которые делают процесс проще и быстрее.