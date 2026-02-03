В Красноярском крае ужесточают правила продажи алкоголя

С 1 марта в Красноярском крае вступают в силу новые ограничения на продажу алкогольной продукции. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства региона.

Согласно новым правилам, магазины, расположенные в многоквартирных домах, на прилегающих территориях, а также заведения на первых этажах МКД смогут продавать алкоголь только с 10:00 до 21:00. Кроме того, в крае вводятся два «сухих дня»: 1 июня и 1 сентября розничная продажа алкоголя во всех магазинах будет полностью запрещена.

Отдельные требования вводятся для общепита. Кафе и рестораны смогут продавать алкоголь на летних площадках только после оформления специального разрешения в министерстве промышленности, энергетики и торговли Красноярского края.

Власти поясняют, что меры направлены на усиление контроля за оборотом алкогольной продукции и снижение ее доступности в жилой зоне в вечернее и ночное время.

Также отмечается, что в декабре 2025 года губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ о временных ограничениях на продажу алкоголя в праздничные дни: в ключевые даты — 31 декабря, 1-4, 8-9 мая — будет запрещена розничная торговля спиртосодержащей продукцией в радиусе 100 метров от официальных праздничных мероприятий.

Ранее, в 2025 году, о большой антиалкогольной кампании объявили власти Вологодской области. По заявлениям губернатора, к началу 2026 года там не осталось алкомаркетов.