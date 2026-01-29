В России предложили отменить штрафы за пересечение разметки в дни сильных снегопадов

В России общественники предложили временно не штрафовать водителей за нарушения разметки в дни сильных снегопадов, пишет lenta.ru. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился по этому вопросу к главе МВД Владимиру Колокольцеву. В письме он указал, что во время сильных снежных циклонов дорожная разметка нередко оказывается неразличимой, из-за чего водители могут непреднамеренно заезжать на выделенные полосы, поворачивать в неправильных местах или останавливаться там, где это запрещено.

Как отмечает Shot, подобные нарушения фиксируются камерами, а штрафы приходят автоматически. Их суммы могут достигать 4,5 тыс. рублей, например за выезд на выделенную полосу. При этом, утверждает издание, оспорить такие постановления можно, но сделать это удается не всегда.

Авторы инициативы предлагают на время прекращать фиксацию нарушений разметки в дни снегопадов, чтобы водители могли сосредоточиться на безопасности движения.