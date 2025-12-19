Эксперт напомнила россиянам о штрафах за опасный запуск фейерверков

Россиянам, которые нарушают правила запуска фейерверков, могут грозить штрафы до 50 тысяч рублей и даже уголовная ответственность. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская.

«По статье 20.4 КоАП РФ за несоблюдение требований пожарной безопасности грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей, а в период особого противопожарного режима ‒ от 10 000 до 20 000 рублей. Если же неосторожное использование пиротехники привело к пожару, порче имущества или причинению легкого вреда здоровью, штраф может составить от 40 000 до 50 000 рублей. В случае более тяжких последствий, таких как крупный материальный ущерб ‒ свыше 250 000 рублей ‒ тяжкий вред здоровью или смерть, наступает уголовная ответственность по статьям 168 или 218 УК РФ, предусматривающих наказание вплоть до лишения свободы. Виновное лицо также обязано полностью возместить причиненный ущерб», ‒ отметила эксперт.

Нина Вишневская рекомендует тщательно выбирать место запуска, учитывать погодные условия и не использовать пиротехнику вблизи домов, машин и линий электропередач. В качестве более безопасной альтернативы для праздников она предлагает световые и лазерные шоу, а также хлопушки, мыльные пузыри и бенгальские огни при соблюдении правил безопасности.

По ее словам, пиротехника остается источником повышенной опасности, а большинство инцидентов происходит из-за игнорирования элементарных правил безопасности. В 2024 году, по данным МЧС России, неправильный запуск салютов привел более чем к сотне пожаров, в результате которых погибли люди и десятки получили травмы.