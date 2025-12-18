Тюменская область завершила Год героев роликом и «Марафоном звонков Героям»

Тюменская область подводит итоги Года героев, объявленного в регионе в 2025 году. В завершение тематического года губернатор Александр Моор представил видеоролик и рассказал об акции «Марафон звонков Героям».

Ролик, посвященный жителям региона, чей труд и выбор делают страну сильнее, опубликован в социальных сетях. В работе показаны врачи, спасатели...

«Герои – не только на линии фронта. Герои живут среди нас. Это может быть фельдшер-акушер, учительница, которая передает вместе со знаниями любовь к Родине», – отметил Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что героизм проявляется в повседневных поступках: «Героизм начинается с человечности».

Ранее в Тюменской области стартовала акция «Марафон звонков Героям». Жители региона звонят участникам специальной военной операции и их семьям, чтобы лично выразить слова поддержки и благодарности.

В правительстве региона считают, что такие инициативы помогают укрепить связь между людьми, а также транслируют жизнеутверждающие смыслы.

Год героев в Тюменской области был посвящен чествованию современников, чьи профессии и поступки формируют основу гражданского общества.