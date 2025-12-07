Александр Овечкин вошел в топ-10 тех, кого чаще всего искали в Google

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в десятку самых популярных спортсменов мира. Российский нападающий занял седьмое место и стал единственным хоккеистом в первой десятке рейтинга, говорится на сайте Google's Year in Search-2025.
По данным сайта, интерес к Овечкину резко вырос весной, когда в апреле 2025 года он побил снайперский рекорд НХЛ, повторив достижение Уэйна Гретцки – 894 шайбы в регулярных чемпионатах.
Топ-10 самых популярных спортсменов по поисковым запросам в Google в 2025 году:
- Теренс Кроуфорд (бокс)
- Рори Макилрой (гольф)
- Шедер Сандерс (NFL)
- Шей Гилджес-Александер (НБА)
- Джейлен Хертс (NFL)
- Мэнни Пакьяо (бокс)
- Александр Овечкин (НХЛ)
- Купер Флэгг (НБА)
- Стефон Диггз (NFL)
- Кэм Скаттебо (NFL)
Рейтинг Google's Year in Search формируется на основе поисковых запросов пользователей по всему миру и отражает, какие спортсмены вызывали наибольший интерес в течение года.
Напомним, в апреле 2025 года мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина в столице США.