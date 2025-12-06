Россияне выступили против отъема жилья у добросовестных покупателей

В истории с продажей квартиры в центре внимания россиян оказалась не певица Лариса Долина, а сама сделка с жильем. Людей больше всего возмущает то, что квартиру можно отобрать у честного покупателя, показал опрос, проведенный исследовательским центром «Робовокс» и компанией «ОнИн», передают «Ведомости».

С 1 по 3 декабря социологи опросили 1 100 человек по всей стране. Россиянам показывали пиктограммы – без упоминания фамилии Долиной, чтобы не влиять на эмоции. Практически все опрошенные (93,8%) считают, что квартира должна оставаться у добросовестного покупателя.

Социологи отмечают, что это не просто «мнение большинства». Ответы не зависят ни от возраста респондентов, ни от пола, ни от региона.

Примерно те же 92-94% уверены: если продавец стал жертвой мошенников, он обязан вернуть покупателю деньги – при условии, что суд распорядился отдать квартиру обратно. А перекладывать все риски на покупателя люди считают откровенно несправедливым. В анкетах звучали прямые и жесткие формулировки: «Жаль, конечно, продавца имущества, попавшегося на крючок к мошенникам, но это его проблемы».

Между тем, сама Лариса Долина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что намерена вернуть деньги покупательнице квартиры Полине Лурье. Певица подчеркнула, что считает ее невиновной в произошедшем, несмотря на то, что сама стала жертвой мошенников.