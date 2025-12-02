Эксперты: объем трансграничных переводов россиян вырастет вдвое в следующем году

В 2026 году объем трансграничных переводов россиян увеличится вдвое. Повлияет расширение числа направлений для мгновенных операций и доступных сервисов, рассказал в рамках Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

«Сегодня созданы все инструменты, которые способствуют возвращению капиталов в страну. Особый фокус мы уделяем развитию трансграничных переводов и расчетов для россиян с Китаем, и развитию оплаты товаров по QR-коду», — отметил Алексей Охорзин.

За 11 месяцев этого года пользователи совершили более 9 млн переводов в зарубежные страны, это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2024. Объем таких операций вырос в 5,5 раз. Основные цели переводов – помощь родным и близким, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, а также перевод денег на свой зарубежный счет для путешествий и пополнения кошельков. Средний чек одной транзакции составляет 26 тыс. рублей.