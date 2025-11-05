Банки обеспечивают поддержку даже при отсутствии мобильной сети

На странице входа в банковские приложения начали появляться кнопки звонка в службу поддержки. Это позволяет пользователям обращаться в контакт-центр, даже если у них не работает мобильная связь, достаточно подключения к Wi-Fi.

Кнопка звонка в поддержку теперь расположена не только внутри онлайн-банка, но и на экране входа до авторизации. Если пользователь по каким-то причинам не смог войти в личный кабинет – например, забыл пароль, – теперь он сможет позвонить в поддержку через интернет и получить помощь.

Функционал актуален для тех, кто находится за границей, или в зонах, где мобильная связь может временно отключаться.

Также аналогичная кнопка добавлена на сайт ВТБ, чтобы обратиться в поддержку могли не только клиенты банка. Каждый месяц в банковскую поддержку обращается свыше 11 млн клиентов, из них 6 млн пишут в чат.