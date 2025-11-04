Россияне смогут увидеть комету Леммон даже без телескопа

В эту пятницу, 8 ноября, россияне смогут увидеть редкое небесное явление – комету C/2025 A6, или Леммон. Она пролетит мимо Земли вечером и станет самой яркой кометой 2025 года. В следующий раз комета вернется только через тысячу лет, рассказал корреспонденту siapress.ru эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

«8 ноября 2025 года комета C/2025 A6 (Леммон) достигнет точки максимального сближения с Солнцем (перигелия), пройдя на минимальном расстоянии всего 0,53 астрономической единицы (около 79 миллионов километров) от светила. В этот день ее звездная величина составит около 4,5-5, а значит, для обзора не потребуется искать открытую местность с идеально чистым горизонтом – она будет доступна для большей части населения России», – отметил астроном.

Лучше всего Леммон будет видна вечером, сразу после захода Солнца, в западной части неба – в созвездии Змееносца. Для наблюдений подойдет обычный бинокль. Луна в этот вечер будет находиться далеко и не помешает.

На астроснимках уже видно, что у кометы есть длинный и яркий «хвост» из газа и пыли, который растягивается на несколько градусов. В день максимального сближения он станет еще заметнее.