В Госдуме предложили наказывать ГАИ за ошибочные штрафы

В Госдуме предложили ввести административную ответственность для должностных лиц, которые выносят ошибочные штрафы по данным систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Соответствующий законопроект внесли депутаты Ярослав Нилов, Дмитрий Гусев, Александр Ющенко и Дмитрий Свищев.

«Предлагаем штрафовать инспекторов за вынесение некорректных постановлений, когда по фото- и видеоматериалам ясно, что конкретный водитель ничего не нарушил. Например, когда камера фиксирует чужую машину или авто едет на эвакуаторе или от транспортного средства просто неудачно легла тень. В подобных ситуациях рулевому зачастую проще оплатить ошибочный штраф, чем добиваться его оспаривания. И уполномоченные лица нередко этим пользуются, не разбираясь или в спешке подписывая заведомо ошибочное постановление по делу об административном правонарушении», – пояснил один из авторов инициативы, председатель комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроект предлагает установить штраф в размере ошибочного взыскания, но не менее 5 тысяч рублей.

