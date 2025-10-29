Как российские родители учат детей финансовой грамотности

Почти половина россиян (47,9%) считает, что гендерных различий в финансовом воспитании детей нет. Однако родители всё же по-разному воспитывают детей разного пола. По итогам исследования НПФ ВТБ выяснилось, что 60% уверены — дочери должны сначала получить образование, а после – задумываться о заработке. Родители мальчиков в 47% случаев допускают, что их сыновья начнут работать ещё до или сразу после наступления совершеннолетия. Сыновьям родители реже говорят, что семейные обязанности важнее карьеры и заработка (18,6% против 24,7%).

Больше половины родителей (54,5%) обсуждает с девочками гендерное равенство в оплате труда мужчин и женщин, в то время как с сыновьями об этом говорит только треть родителей (36,8%). В частности, родители юношей практически в 2 раза чаще, чем родители девушек, внушают им, что мужчины должны больше работать и зарабатывать (27,5% против 14%). Каждый второй поощряет сына стремиться к высоким зарплатам и карьерному росту, тогда как аналогичную установку для дочери транслирует лишь 35%

«Задача родителей – обеспечить ребёнка необходимыми умениями и знаниями для взрослой жизни, в том числе: как правильно планировать расходы, избегать лишних трат, копить на свои цели. Финансовый рынок России предлагает для этого широкий спектр инструментов», – считает Андрей Осипов из НПФ ВТБ