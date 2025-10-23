В Тюмени стартовал цифровой форум «ИНФОТЕХ-2025»

XVIII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий «Инфотех» проходит 23 и 24 октября – запланированы 30 мероприятий деловой программы, в которой примут участие три тысячи человек.

– Форум «ИНФОТЕХ» – это диалог, в котором рождаются новые идеи и решения. Продолжаем работу в этом направлении, – подчеркнул Александр Моор.

Особое внимание на форуме уделяется молодежи. В день открытия состоялась церемония награждения победителей областного чемпионата по робототехнике и программированию. Юные изобретатели создают дроны, экзоскелеты, «умные» сервисы и приложения – проекты, определяющие будущее региона.

Главной темой форума стал искусственный интеллект – технология, которая уже сегодня меняет промышленность, медицину, образование и делает госуслуги удобнее и доступнее. Участники обсуждают вопросы безопасного и эффективного использования ИИ, развития кадров, усиления киберзащиты и внедрения цифровых решений в различных сферах экономики.

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт цифровому форуму и выставке «ИНФОТЕХ-2025», который за восемнадцать лет стал одной из самых авторитетных площадок страны для обсуждения цифрового будущего. На мероприятии собрались представители федеральных и региональных органов власти, ведущие компании и эксперты отрасли.

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

