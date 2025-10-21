В Тюменской области онкологию выявляют с помощью ИИ

Главный врач поликлиники №8 Анатолий Смоляренко поделился опытом Тюменской области во внедрении искусственного интеллекта для раннего выявления онкологических заболеваний на XXVI Всероссийском конгрессе «Информационные технологии в медицине» в Москве.

В докладе «Цифровые инструменты в онконастороженности» Анатолий Смоляренко представил успешный опыт внедрения ИИ, уделив особое внимание проекту «Онконастороженность», который анализирует данные пациентов и выявляет группы риска.

– Раннее выявление рака – ключевой фактор успешной терапии, – подчеркнул Смоляренко. – ИИ не заменяет врачебный опыт, а дополняет его, помогая принимать обоснованные решения и действовать на опережение.

Данный проект соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по ранней диагностике онкологических заболеваний, отметили в пресс-службе департамента региона.

XXVI ежегодный международный конгресс «Информационные технологии в медицине» является ключевой федеральной площадкой для демонстрации достижений и обмена опытом в области цифровизации здравоохранения. В рамках конгресса состоялись специализированные секции, посвященные приоритетным направлениям цифровой трансформации здравоохранения Российской Федерации, а на выставке представлены ведущие информационные системы для здравоохранения и новые перспективные разработки.