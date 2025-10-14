Арендный рынок в России по-прежнему остается «серым»

Объем рынка аренды жилья в России за год вырос почти на 10%, но прозрачнее он не стал. По-прежнему до 95% всех сделок совершаются нелегально − без официальных договоров и уплаты налогов, сообщает РБК со ссылкой на «ДОМ.РФ». При этом, как отмечают эксперты, интерес к «белым» схемам все же постепенно растет − в первую очередь благодаря налоговому режиму самозанятых.

По оценке института жилищного развития, к середине 2025 года объем арендного жилфонда достиг 251 млн квадратных метров − это около 6,4% от всего жилья в стране. Но доля «теневой аренды» осталась практически на том же уровне, что и в 2023 году.

В «Институте экономики города» дают чуть более оптимистичную цифру: по их данным, от 80% до 90% арендного рынка остается нелегальным. По словам генерального директора фонда Александра Пузанова, легальный рынок аренды можно оценить в 10-20%, тогда как 15 лет назад на него приходилось 5%.

Наиболее популярный способ легализации − регистрация в качестве самозанятого. Такой статус позволяет платить всего 4% налога с дохода, что делает его самым выгодным вариантом. Как отмечает Пузанов, около 50-60% «белых» арендодателей работают именно по этой схеме.

На август 2025 года в России зарегистрированы 14,3 млн самозанятых, из них около 286 тыс. человек указали «аренду» как сферу деятельности. Это почти в 2,5 раза больше, чем два года назад, подчеркивает издание.

По расчетам Пузанова, даже при активной регистрации в качестве самозанятых налоги с аренды приносят бюджету не более 15 млрд рублей в год. Это при условии, что официально сдается около 1,2 млн квартир, и 700 тыс. из них − по схеме самозанятости. При средней ставке аренды 40 тыс. рублей в месяц это примерно 350 млрд рублей оборота в год. Из них государство получает всего около 4% − около 14 млрд рублей.

Сейчас режим самозанятости действует как эксперимент до 2028 года. Эксперты уверены: даже если его отменят досрочно, это не станет ударом по рынку. Александр Пузанов считает, что собственники, которые уже привыкли платить налоги, не уйдут обратно «в тень».

«Доля теневого сектора в целом не вырастет, но его сокращение замедлится. Сейчас все равно идет обеление сегмента с помощью информационных технологий, которые позволяют отслеживать сдачу жилья, а также с помощью собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые могут защищать свои законные права и интересы, если они нарушаются соседями-наймодателями», − пояснил специалист.

В Сургуте рынок аренды жилья активен − на популярных площадках размещено более 600 объявлений. На «Авито» − 321, на «Домклик» − 238, на «Циан» − 81. Диапазон цен − от 10 до 125 тысяч рублей в месяц, в зависимости от типа и состояния квартиры.

Напоминаем, владельцев жилья могут оштрафовать, если они не оформят временную прописку на арендатора, проживающего в квартире более 90 дней.