Ишим принял Слет казачьей молодежи: спорт, культура и современные технологии

В Ишиме состоялся шестой региональный Слет казачьей молодежи и спортивный турнир «Кубок Ермака», собравший 150 участников из кадетских казачьих классов и школ Ишима, Ялуторовска, Ишимского, Бердюжского и Нижнетавдинского округов.

Участники слета не только продемонстрировали свою силу и ловкость в традиционных казачьих спортивных дисциплинах – эстафете, перетягивании каната и гиревом спорте, – но и проверили знания истории и сразятся в интеллектуальной игре.

Организаторы подготовили насыщенную программу, включающую мастер-классы по казачьей культуре, тактической подготовке, пилотированию беспилотных аппаратов и управлению беспилотными танками.

– Слет казачьей молодежи — это символ преемственности поколений, сохранения культурного наследия казаков и укрепления дружбы народов нашего региона, - подчеркнул председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев. – В настоящее время как никогда важно помнить, что мы наследники этих патриотических традиций и на наших плечах лежит ответственность за воспитание подрастающего поколения на тех же идеалах и ценностях.

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствуют атаман Отдельского казачьего общества Тюменской области (ОКОТО) Сергей Захарченко, ветеран СВО и участник программы «Боевой кадровый резерв Тюменской области» Даурен Елеманов, начальник отдела по делам национально-культурных объединений и казачества Комитета по делам национальностей Тюменской области Эльмира Алиева и председатель Тюменской региональной детско-юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири» Виктор Клишев.