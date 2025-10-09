На трассе «Екатеринбург – Тюмень» достраивают разворотную петлю

До конца октября 2025 года на трассе «Тюмень – Екатеринбург» будет сдана в эксплуатацию новая разворотная петля. Проект, призванный улучшить транспортную ситуацию на этом участке, финансируется из бюджета Тюменской области. Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

Разворотная петля, обеспечивающая удобный проезд в обе стороны, располагается примерно в километре от будущей транспортной развязки на Московском тракте.

Сейчас на объекте идут активные работы. Практически завершено строительство одного из участков (95% готовности): осталось уложить финальный слой асфальта и установить ограждения. На втором участке завершены земляные работы и подготовлено основание для дорожного полотна.

– На сегодня идёт укладка органоминеральной смеси для усиления дорожной одежды. Так как эта дорога попадает под первую категорию, интенсивное, плотное движение, поэтому проектировщик заложил данную смесь. И здесь будет два слоя асфальтобетона. Планируем асфальтные работы завершить до 16 октября. Устройство обочины – до конца октября, – рассказал представитель подрядчика, заместитель директора ДРСУ №7 Николай Протасевич.

На строительстве задействовано 60 рабочих и 45 единиц техники, работы ведутся в две смены. После завершения асфальтовых работ строители приступят к установке барьерных ограждений и переключению движения на новую схему.

Напомним, что в 2025 году в Тюменской области планируется отремонтировать около 440 километров автомобильных дорог, более 350 километров из них – в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».