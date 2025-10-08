​Тюменская область обновит 440 километров дорог в 2025 году

В 2025 году в Тюменской области планируется отремонтировать около 440 километров автомобильных дорог. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам совещания, посвященного развитию дорожной сети региона, которое провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

С 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Тюменской области было отремонтировано около 1400 километров автодорог и восемь мостов.

– В 2025 году нацпроект «Безопасные качественные дороги» трансформирован в новый – «Инфраструктура для жизни». Более 350 км дорог в этом году отремонтируем именно в его рамках. На сегодня 130 объектов из 178 запланированных уже сданы в эксплуатацию. Все работы идут по плану и будут завершены в срок, – сообщил глава региона на личной странице в социальной сети.

Как сообщалось ранее, в Тюменской области примут дополнительные меры по снижению аварийности на дорогах. Соответствующее решение принято по итогам заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.