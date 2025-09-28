Форум «УТРО» в Тюмени собрал тысячу молодых людей со всего Урала

Городская программа форума «УТРО», прошедшего в Тюмени, собрала около тысячи молодых людей из Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, Югры, и Ямала.

За три дня состоялось шесть уникальных событий, в которых выступили более 20 экспертов, рассказали в информационном центре правительства региона. Одним из ключевых мероприятий стал кейс-чемпионат, где участники решали реальные бизнес-задачи от корпораций и организаций региона. 24 команды работали над четырьмя кейсами, разрабатывая управленческие решения. После работы в командах состоялась публичная защита, где участники презентовали свои решения членам жюри.

– Каждый день участники городской программы могли общаться с работодателями и предпринимателями Уральского федерального округа. Мы уже получаем положительные отклики от партнеров. Они особенно отмечают ценность свежего, молодежного взгляда на бизнес-задачи, который участники продемонстрировали при решении кейсов. Такой подход, без сомнения, будет востребован в нашем регионе, – отметила руководитель городской программы форума «УТРО» Екатерина Гагарина.

Форум уральской молодёжи «УТРО-2025» в третий раз проходит в Тюменской области и посвящен молодым профессионалам России. На площадке собрались ребята со всего Уральского федерального округа, а также из 33 других регионов России, в том числе из Луганской и Донецкой Народных Республик.

28 сентября состоялась торжественная церемония закрытия форума «УТРО».