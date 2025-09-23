Секретари первичек «ЕР» Тюменской области сыграли в деловую игру

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил вклад первичных и местных отделений «Единой России» муниципалитетов региона в достижение высоких результатов во время Единого дня голосования.

– Именно они постоянно общаются с жителями, представляют их интересы, сопровождают объекты Народной программы «ЕР» и решают актуальные вопросы на местах. Работы много, она ответственная, но региональное и местные отделения партии, муниципальные депутаты продолжат оказывать первичкам всестороннюю поддержку. Только сообща сможем выполнить все задачи, поставленные перед партией. И главная из них – подготовка к серьезной избирательной кампании 2026 года, – отметил глава региона по итогам состоявшейся в Тюмени форума для секретарей первичек.

Отдельно губернатор отметил:

– Важно, что наши первички делают много малых и больших добрых дел: помогают бойцам СВО и их семьям, реализуют социальные инициативы. Все это заслуживает самой высокой оценки.

Участники форума приняли участие в деловой игре, в рамках которой партийцы обменялись опытом и подумали над дальнейшей продуктивной работе.

Напомним, на во время Единого дня голосования кандидаты «ЕР» получили 349 из 374 мандатов – это 93,32%.