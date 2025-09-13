16+
Логотип Сиапресс
USD  84,3798   EUR  99,3304  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

HR-эксперт: сентябрь и октябрь – самые подходящие месяцы для поиска новой работы

Эксперт советует россиянам искать новую работу осенью

HR-эксперт: сентябрь и октябрь – самые подходящие месяцы для поиска новой работы
Фото: freepik

Сентябрь и октябрь – самые благоприятные месяцы для поиска новой работы. Об этом NEWS.ru рассказала HR-эксперт, действующий HR-директор в финтехотрасли, тренер и консультант Екатерина Великая.

По ее словам, осенью компании подводят предварительные итоги года. Если результаты не соответствуют ожиданиям, работодатели срочно ищут новых специалистов, чтобы исправить ситуацию.

«В начале года всегда крупные компании строят планы на год вперед. Происходит это примерно с марта по май. Летом начинается мертвый сезон, потому что это сезон отпусков, и с июня по август – время, когда найти работу сложнее всего. Если планы не завершились хорошими результатами, а уже скоро Новый год и нужно отчитываться перед руководством за результаты, то обычно в сентябре и октябре идет добор специалистов. Вот сейчас как раз самое время искать работу, потому что летом делать это достаточно сложно: многие в отпусках», – объяснила Великая.

Она также дополнила, что у осеннего трудоустройства есть и обратная сторона. Адаптационный период осенью будет короче, а требования – выше. В это время руководство ждет быстрых результатов и погружения в задачи с первых дней.

«Если в марте и мае можно было прийти и погрузиться в компанию, пройти адаптацию за полноценные три месяца, то сейчас такого времени не будет. И нужно понимать, что все, кто сейчас выходит на работу в сентябре — октябре, у них нет времени на раскачку. Они сразу будут погружаться во все проекты, и им будет сложнее адаптироваться в таких компаниях. Но сейчас поиск работы актуален, и именно сейчас есть возможность это сделать», – заключила эксперт.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:30, просмотров: 99, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	NULL

