В Армизонском открыта площадка ГТО, доступная для людей с ограниченными возможностями

В селе Армизонское Тюменской области начала работу новая спортивная площадка, предназначенная для подготовки и сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Всего с 2019 года в регионе в рамках проекта «Спорт — норма жизни» появилось девять подобных комплексов в шести муниципалитетах.

– С 2025 года уже в рамках нового федерального проекта развития физической культуры и массового спорта эти площадки начинают появляться в муниципалитетах в большем количестве. Уверен, что данная спортивная площадка станет центром общей физподготовки как для спортсменов, так и для всех любителей активного образа жизни, – рассказал директор департамента физической культуры и спорта Тюменской области Евгений Хромин.

Особенностью объекта является его доступность для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Площадка оснащена всем необходимым оборудованием, включая турники, гимнастические скамьи, силовые и кардиотренажеры, а также мишени для метания.

В рамках этой же программы в 2025 году новые объекты ГТО появятся еще в трех муниципалитетах региона: Бердюжском, Юргинском и Сладковском округах.