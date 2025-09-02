16+
​Губернатор Тюменской области Александр Моор провел прием граждан

В селе Старый Кавдык обустроят спортивную площадку

​Губернатор Тюменской области Александр Моор провел прием граждан
t.me/av_moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл приём граждан по личным вопросам, в ходе которого выслушал просьбы двух жительниц региона и дал поручения по их реализации.

Надежда Карелина из Уватского муниципального округа обратилась с инициативой установить зимнюю деревянную горку на территории сельского Дома культуры. Губернатор подписал распоряжение о выделении средств из местного бюджета для воплощения этой идеи.

Анна Долинская из села Старый Кавдык Ялуторовского муниципального округа обратилась с просьбой благоустроить спортивную площадку рядом с местной школой. Цель – создать комфортное пространство, где малыши смогут играть, а взрослые – заниматься спортом. Александр Моор поручил завершить все работы до 15 октября.

Губернатор подчеркнул, что исполнение данных запросов находится под его личным контролем, что гарантирует своевременное и качественное выполнение поручений.

Отметим, что губернатор Тюменской области регулярно проводит встречи с жителями. Так, в августе Александр Моор провел личный прием граждан в Тобольске и Ишиме, по результатам которого поручил привести в порядок участок на улице Свердлова в Ишиме, а также рассмотрел вопросы семей участников СВО.


Сегодня в 19:19
