На TNF обсудит инновации и импортозамещение в бурении

Второй день Тюменского нефтегазового форума (TNF), посвященный теме «Технологии и процессы», будет сфокусирован на обсуждении современных технологических решений для нефтегазовой отрасли. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Основной акцент будет сделан на бурении, как ключевом технологическом процессе добычи углеводородов, и на цифровизации процессов, связанных с бурением.

Андрей Пантелеев отметил, что в этой сфере уже есть удачные примеры применения отечественных разработок, в том числе и тюменских. Некоторые из них были представлены на прошлогоднем форуме TNF. В частности, буровая с инновационной системой верхнего привода, оснащённая собственным программным продуктом завода «Кенера», уже успешно работает на одном из северных месторождений.

16 сентября участники форума получат возможность обменяться опытом по преодолению санкционных ограничений, финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также обсудить инновации, работу с кадрами и модернизацию инфраструктуры.

Промышленно-энергетического форум TNF пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября 2025 года. Третий день будет посвящен стратегическим вопросам развития промышленности. Главным событием станет пленарная сессия «Технологическое лидерство: объединяя усилия» с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.