Введение платного образования для детей мигрантов противоречит Конституции — Минпросвещения

Запрет на получение бесплатного среднего общего образования противоречит Конституции РФ. Об этом заявил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут, комментируя обсуждение ограничений доступа мигрантов к школьному образованию.

По словам представителя ведомства, право на образование на территории России имеют все граждане, как российские, так и иностранные. Это закреплено в Конституции и относится ко всем, кто находится в стране. Реут уточнил, что общее и среднее профессиональное образование предоставляется бесплатно, а высшее — на конкурсной основе.

Заявление Минпросвещения стало реакцией на высказывания депутата Госдумы Ярослава Нилова, который предложил отменить бесплатное школьное обучение для детей мигрантов. Также он призвал ограничить количество попыток сдачи теста на знание русского языка и сократить расходы регионов на подготовку к тестированию. Нилов выразил мнение, что дети, не сумевшие выучить язык, не должны оставаться в России.