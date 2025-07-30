В Совфеде предложили обязать самозанятых отчислять 2% на пенсию

В России предложили изменить систему накоплений на пенсию для самозанятых. С этой инициативой выступил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин. Он предлагает обязать граждан с этим статусом направлять 2% от дохода на страховую пенсию, при этом сумма отчислений не должна быть ниже установленного минимума, сообщает РИА Новости.

По мнению депутата, действующая система добровольных взносов показала низкую эффективность и не обеспечивает достойного уровня пенсий: «Считаю, что гражданин, который работает легально и платит налоги, должен иметь гарантированное право на страховую пенсию. Это соответствует и 39-й статье Конституции, и принципам справедливости».

Он предложил гибкую модель: освободить от обязательных взносов тех, чьи доходы ниже 24 тысяч рублей в месяц, а также дать возможность доплачивать добровольно, чтобы увеличить будущие выплаты. По его словам, это позволит самозанятым формировать трудовой стаж, получать пенсионные коэффициенты и рассчитывать на ощутимые социальные гарантии, включая пособия по болезни и материнству.

Инициативу Никитина поддержала член Совета Федерации Ольга Епифанова. Она заявила, что 2% с налога самозанятых должны автоматически направляться на пенсию ‒ без дополнительных расходов для граждан. По ее словам, идея «прогрессивная и жизненно назревшая», рассказала она «Газете.Ru».

«Для ее успешного внедрения необходимо принять соответствующие изменения в законодательстве, которые обеспечат ясность в расчетах, введут более гибкие варианты уплаты взносов, расширят социальные гарантии и запустят масштабную разъяснительную работу среди населения. Это позволит повысить заинтересованность самозанятых в добровольном участии и снизит риск ухода от уплаты взносов в темную экономику», ‒ подчеркнула сенатор.

Для реализации инициативы потребуются изменения в Налоговый кодекс и законы о страховых взносах и пенсиях. По расчетам Никитина, при стабильной уплате 2% с дохода в 50 тыс. рублей в течение 30 лет можно накопить порядка 29 пенсионных коэффициентов и рассчитывать на пенсию около 13 тыс. рублей.