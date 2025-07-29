​Сбербанк спрогнозировал ослабление рубля до 90 рублей за доллар к концу года

Курс рубля к доллару США может ослабнуть до 90 рублей к концу 2025 года. Такой прогноз озвучил заместитель председателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, передаёт «Интерфакс». Ранее Сбербанк ожидал более резкое снижение — до 100 рублей за доллар, однако теперь оценка скорректирована в сторону укрепления.

По словам Скворцова, на курс национальной валюты продолжают влиять фундаментальные экономические факторы, включая снижение объёмов импорта. Он также отметил, что недавнее ослабление рубля связано с геополитической обстановкой, но насколько надолго сохранится эта тенденция, предсказать сложно.

«Во втором полугодии всё-таки рубль будет определённым образом ослабляться. Это видно и по котировкам, которые есть сегодня на рынке», — отметил финансовый директор Сбербанка.

Он добавил, что многие аналитики считают текущий курс переукреплённым. На 29 июля курс доллара, по данным ЦБ, составил 79,58 рубля.