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​Зафиксировали изменения в проведении атак хакерами

МегаФон зафиксировал рост скорости и емкости DDoS-атак в 2025 году

​Зафиксировали изменения в проведении атак хакерами
Фото: Полина Достовалова

Специалисты МегаФона по защите от DDoS-атак зафиксировали изменения в проведении атак хакерами. Несмотря на снижение почти в полтора раза количества зафиксированных случаев в первом полугодии относительно аналогичного периода прошлого года, их скорость и емкость заметно возросли.

Аналитики оператора сравнили статистику DDoS-атак на клиентов за первые шесть месяцев текущего года и аналогичный период прошлого года. Рост числа клиентов, которые используют защиту МегаФона, составил 13%, при этом количество инцидентов уменьшилось на 45%. Их длительность также сократилась: в среднем атака длится 1 час 45 минут, что на 18% меньше. Самая продолжительная атака этого полугодия ‒ почти три дня, годом ранее ‒ чуть более пяти суток.

Хакеры сократили время агрессии, но увеличили другие параметры: средняя мощность атаки по емкости (Gbps) возросла на 18%, при этом рекорд прошлого года повторился и в этом ‒ 710 Gbps.

Существенно возросли показатели скорости. Раньше злоумышленники пытались проводить медленные атаки, чтобы сделать их похожими на обычный поток трафика. Теперь они сделали ставку на скорость: средний показатель вырос на 39%, а самая мощная атака на клиентов МегаФона удвоилась и составила 72 210 Kpps.

Злоумышленники все реже проявляют интерес к банковскому сектору, но атаки на него все еще остаются регулярными. При этом не растет количество случаев в отношении телекома. Стабильно в фокусе хакеров находятся и компании из госсектора, а новыми фаворитами стали контент-провайдеры: онлайн-кинотеатры, видеоплатформы, музыкальные и стриминговые сервисы все чаще сталкиваются с угрозами. Ранее предприятия часто обращались за услугой уже во время DDoS-атаки, что усложняло настройки защиты и замедляло скорость реакции, сейчас такие случаи сократились более чем в пять раз.

«Злоумышленники используют разные типы комбинаций параметров атак, пытаясь таким образом повлиять на эффективность. На основании реакции наших систем защиты хакеры адаптируют свои стратегии. Чем больше и разнообразнее трафик, тем сложнее его фильтровать. Но anti-DDoS анализирует поведение каждого запроса, чтобы отличить легитимные от вредоносных. То, что в текущем полугодии мы фиксируем большую долю атак, превосходящих показатели прошлых лет, связано с несколькими факторами: увеличением трафика и скорости потребления интернета пользователями в целом, большей доступностью ботнетов и эффективностью распределения нагрузки между ними, а также отправкой различных запросов, которые заставляют серверы отвечать большими объемами данных», ‒ рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Ранее МегаФон провел исследование «Индекс кибербезопасности» об использовании сервисов защиты. Как показал опыт более чем 400 российских предприятий, DDoS-атаки ‒ самые частые угрозы, с которыми сталкивается бизнес, на их долю приходится 42%. Кроме того, опрос выявил, что параллельно с атакой хакеры взламывают и заражают ресурсы компаний. В результате 42% компаний понесли убытки до миллиона рублей, а оставшиеся 58% ‒ свыше миллиона. Если раньше основными мишенями были крупные финансовые организации и объекты критической инфраструктуры, то сегодня под угрозой может оказаться бизнес любого масштаба ‒ от небольшого интернет-магазина до крупного холдинга. Поэтому обеспечение защиты цифровых активов перестало быть привилегией крупных игроков рынка и стало необходимостью, которая снижает риски финансовых и репутационных потерь.


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Сегодня в 14:45, просмотров: 133, комментариев: 0
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