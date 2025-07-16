В рамках акции «Штрих-код» в Тюмени привели в порядок более 40 участков стен зданий

Волонтеры профилактического движения в Тюмени провели акцию «Штрих-код», направленную на выявление и уничтожение надписей, пропагандирующих наркотики, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

В ходе акции, которая прошла в микрорайоне «Дом обороны», активисты привели в порядок более 40 участков стен зданий и сооружений, закрасив асоциальные надписи.

– Это не просто облагораживание городского пространства – это вклад в безопасность и здоровье нашего общества, – отметила заведующая отделом по организационно-методической работе Областного центра профилактики и реабилитации Марина Иванова.

В департаменте подчеркнули, что благодаря неравнодушному отношению граждан удалось не только устранить негативную информацию, но и привлечь внимание к проблеме наркотической зависимости, напомнив о необходимости ответственного отношения к происходящему вокруг.

Департамент социального развития обращается к гражданам с просьбой сообщать о местах размещения ссылок на ресурсы с рекламой наркотических средств в группу Областного центра профилактики и реабилитации во ВКонтакте. В сообщении необходимо указать точный адрес либо описать объект, указав ближайший адрес, и приложить фото.