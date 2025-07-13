МОТ дал концерт с оркестром на фестивале «Лето в Тобольском кремле»

XVI фестиваль «Лето в Тобольском кремле» завершился ярким концертом, объединившим на одной сцене Тюменский филармонический оркестр и популярного исполнителя МОТа. За несколько дней фестиваль представил разнообразную программу, привлекшую тысячи зрителей и подтвердившую статус Тобольска как культурной жемчужины региона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил в своем телеграм-канале, что организаторы фестиваля каждый раз стараются удивить зрителей. В прошлые годы под стенами Тобольского кремля звучала опера, джаз, выступал Леонид Агутин.

– В этот раз постарались создать программу, которая объединит поколения. Концерт собрал более трех тысяч зрителей, их не испугал даже непрекращающийся дождь, – написал глава региона. Он также поблагодарил компанию СИБУР за поддержку и сотрудничество в организации фестиваля.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев подчеркнул, что фестиваль вышел за рамки региона и Уральского федерального округа. Он отметил растущую популярность подобных мероприятий в исторических городах и интерес туристов к культурно-историческому контексту Тобольска.

Открылся фестиваль 5 июля концертом, на котором прозвучало около 20 оперных произведений в сопровождении Тюменского филармонического оркестра. На сцене выступили известные оперные певцы, такие как Екатерина Сергеева, Кирилл Белов, Анастасия Сагайдак и Ильдар Абдразаков.