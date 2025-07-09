​Выдача ипотек в России сократилась на 47% в первом полугодии 2025 года

Объём ипотечного кредитования в России в первой половине 2025 года снизился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным, опубликованным на сайте «Дом РФ», за шесть месяцев россияне оформили ипотечных кредитов на сумму 1,5 трлн рублей.

Всего было выдано 340 тысяч кредитов, что на 55% меньше в количественном выражении, чем в первой половине 2024 года. Большинство займов оформлено в рамках льготных программ — 212 тысяч кредитов на 1,2 трлн рублей. Это также существенно ниже прошлогодних показателей: минус 50% по числу кредитов и минус 46% по объёму.

Наиболее востребованной программой по-прежнему остаётся «Семейная ипотека». На неё пришлось 88% всех кредитов с господдержкой — 187 тысяч кредитов на 1 трлн рублей. По сравнению с первым полугодием 2024 года снижение составило 11% по количеству и 8% по объёму.

В аналитическом обзоре «Дом РФ» отмечается, что в июне темпы падения достигли минимальных значений за весь текущий год. Во втором полугодии в компании ожидают замедление спада. Этому может способствовать смягчение денежно-кредитной политики и постепенное снижение ставок. С апреля по начало июля средневзвешенные ипотечные ставки упали на 4 процентных пункта, при том что ключевая ставка Центробанка снизилась лишь на 1 пункт.

По прогнозу «Дом РФ», по итогам 2025 года в России будет выдано от 1 до 1,2 млн ипотек на общую сумму 3,8-4 трлн рублей.