Тюменская область усилит борьбу с раком

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о разработке и утверждении региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями, рассчитанной до 2030 года. Программа направлена на раннее выявление и эффективное лечение онкологических заболеваний, что позволит повысить долю выявляемых на I стадии случаев до 61,8%.

– Одна из ключевых целей – уже через пять лет довести долю выявленных на I стадии онкозаболеваний до 61,8%. Это возможно благодаря развитию системы ранней диагностики, в том числе в рамках диспансеризации. Речь идет не просто о показателях – речь о спасенных жизнях, – написал Александр Моор в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, работа ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Главная задача – выстроить в регионе единую и эффективную систему раннего выявления и лечения онкологических заболеваний.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области за 2024 год, наиболее распространенными онкологическими заболеваниями в регионе стали новообразования кожи (более 13% случаев). В тройке лидеров также рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. Среди наиболее часто диагностируемых видов рака также рак легкого и новообразования органов желудочно-кишечного тракта и женских репродуктивных органов.

Врачи напоминают, что ключевую роль в борьбе с раком играет профилактика, регулярные медицинские обследования, диспансеризация, профилактические осмотры и своевременное обращение за медицинской помощью. К факторам, увеличивающим риск развития онкологических заболеваний, относятся курение, употребление алкоголя, гиподинамия, избыточная масса тела и неправильное питание.

Тюменские онкологи рекомендуют проходить диспансеризацию и профилактический осмотр один раз в год.

– Будьте внимательными к своему здоровью, не игнорируйте настораживающие симптомы и обращайтесь к специалистам при первых признаках недомогания. Ранняя диагностика не только повышает эффективность лечения, но и спасает жизни, – отмечают специалисты.