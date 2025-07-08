Россияне высказались за баланс между онлайн-банками и отделениями

Каждый второй россиянин уверен, что в ближайшие 10 лет банки сохранят привычный формат – останутся и отделения, и онлайн-приложения. Около 20% считают, что офисы закроют и останутся только онлайн-приложения. Такой результат показало исследование ВТБ к Финансовому конгрессу Банка России.

Более смелые предположения выдвинули жители Москвы, Московской области и Северного Кавказа – около 10% молодежи из этих регионов не исключают, что в ближайшее десятилетие появятся виртуальные 3D-филиалы банков в метавселенных.

Участники исследования хотели бы обладать единой цифровой точкой входа во все банки со своими счетами: половина опрошенных положительно относятся к такой идее. Для молодого поколения – это около четверти всех опрошенных – пользоваться такой возможностью было бы удобнее. А вот людям в возрасте от 55 до 65 лет пока трудно представить себе концепцию единого приложения для всех своих финансов.

Также в ходе исследования россияне обозначили и риски, связанные с цифровой средой. Это кибератаки и финансовые преступления, так ответили 22% участников исследования; резкие колебания курса рубля и ставок.

При этом первый зампред банка Дмитрий Пьянов считает, что конкуренция за розничного клиента может развернуться между «традиционными» банками и банками, которые создают маркетплейсы.