​В страховой стаж россиян будут включать уход за каждым ребёнком до полутора лет

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий включение в страховой стаж периода ухода за каждым ребёнком в семье до достижения им возраста полутора лет. Документ размещён в электронной базе парламента.

Сейчас, по действующему законодательству, в стаж включаются только периоды ухода за четырьмя детьми. Новый законопроект снимает это ограничение и позволит учитывать уход за каждым ребёнком вне зависимости от их количества.

«Законопроектом предусматривается возможность назначения дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, которым указом президента РФ присвоено звание "Мать-героиня", за период с 1 января 2025 года, а также перерасчёта размеров пенсий многодетным родителям с учётом снятия ограничения по учёту в страховом стаже периодов ухода за ребёнком в возрасте до полутора лет (на основании соответствующего заявления)», — говорится в пояснительной записке к инициативе.