​Сборы штрафов за нарушение ПДД в России побили рекорд

В первом квартале 2025 года сборы в виде штрафов за нарушения правил дорожного движения достигли рекордного уровня — 23 млрд рублей, сообщает телеканал «Известия». Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Интересно, что количество самих взысканий снизилось на 12%, что может свидетельствовать об улучшении дисциплины водителей на дорогах.

Эксперты связывают рост поступлений с повышением размеров штрафов и сокращением периода действия скидки за быструю оплату. Эти меры, по мнению аналитиков, стимулируют водителей быстрее реагировать на административные взыскания.

Прогнозируется, что к концу 2025 года сумма собранных штрафов может достичь 150–160 млрд рублей. Значительная часть этих средств направляется на развитие системы видеонаблюдения и дорожной инфраструктуры в регионах.