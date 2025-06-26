В Тюменской области открывают леса для посещения, но призывают к осторожности

С 27 июня 2025 года в Тюменской области отменяется запрет на посещение лесов, который действовал с 5 апреля. Жители региона вновь смогут свободно посещать лесные массивы, сообщил губернатор Александр Моор в личном телеграм-канале.

Несмотря на отмену ограничений, в регионе сохраняется пожароопасный сезон. В связи с этим власти призывают жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесу. В частности, по-прежнему запрещено разведение костров, сжигание мусора, выжигание травы и проведение пожароопасных работ.

– Главная причина природных пожаров – человеческий фактор. Мы обязаны внимательно относиться к природе и ответственно вести себя в лесу, чтобы избежать возгораний, – подчеркнул глава региона.

С середине июня в региона не регистрировалось природных пожаров. Однако в департаменте лесного комплекса региона призывают к осторожности:

– Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах! Разведение костров и сжигание сухой травы запрещено – это может стать причиной пожара. Если вы заметили лесной пожар, срочно звоните: 800-100-94-00 или 112.