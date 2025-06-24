Вице-премьер объяснил рост цен на картофель в России

Рост цен на картофель в России связан с изменением урожайности и рыночной корректировкой стоимости продукта. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, подорожание происходило постепенно, а текущие цены, по данным статистики, не сильно отличаются от уровня двухлетней давности. Он напомнил, что в 2023 году в стране был рекордный урожай картофеля — 8,6 млн тонн, что привело к существенному снижению цен. Сейчас, по словам Патрушева, стоимость «отыгрывает» это падение: урожай 2024 года оказался значительно скромнее, сравнимый с уровнем двухлетней давности.

Он также отметил, что в текущем году посевные площади под картофелем увеличены, а рост цен остановился. При этом власти продолжают точечное и аккуратное регулирование ситуации на продовольственном рынке. Главной задачей, подчеркнул вице-премьер, остается системное наращивание собственного производства, с чем, по его мнению, российский агропромышленный комплекс справляется «достаточно успешно».