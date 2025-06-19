Стоимость обучения в ведущих вузах России выросла на четверть и более

Цены на платное обучение в семи из десяти топовых российских вузов, по версии агентства RAEX, выросли минимум на 25% по сравнению с прошлым годом, сообщают «Ведомости». Наибольшее увеличение стоимости зафиксировано в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где некоторые образовательные программы подорожали почти на две трети.

Так, программа бакалавриата и специалитета «прикладная математика и информатика» в МФТИ подорожала на 64% — с 467 тысяч до 767 тысяч рублей в год. Ещё на трёх направлениях обучения стоимость выросла на 48%. Речь идёт о программах «информатика и вычислительная техника» (767 тыс. руб.), «ядерная физика и технологии» и «техническая физика» (обе — по 893 тыс. руб.), сообщает «КоммерсантЪ».

В МГУ имени М. В. Ломоносова наиболее заметно выросла стоимость обучения по программе «лечебное дело» — на 40%, до 734 тыс. руб., а также по направлению «востоковедение и африканистика» — на 32%, до 620 тыс. руб..

Значительное подорожание затронуло и другие престижные вузы:

в МГТУ им. Н. Э. Баумана обучение по программе «прикладная математика и информатика» выросло на 20% — до 549 тыс. руб.;

в МИФИ — на 26%, до 440 тыс. руб.;

в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) — на 31%, до 302 тыс. руб.;

в РАНХиГС стоимость обучения по направлению «экономика» увеличилась на 30%, составив 570 тыс. руб. в год.

Как отмечают эксперты, рост цен объясняется инфляцией, изменением рыночных условий и необходимостью увеличения зарплат преподавателям. Кроме того, отдельные вузы поднимают стоимость, ориентируясь на повышенный спрос на определённые направления подготовки.