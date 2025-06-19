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В России создадут реестр всех тяжелобольных людей, а также беременных женщин

​В России появится единый регистр пациентов с тяжелыми болезнями

В России создадут реестр всех тяжелобольных людей, а также беременных женщин
Фото freepik.com

С 2026 года в России начнёт функционировать единый регистр лиц с отдельными заболеваниями, включая онкологические, легочные, сердечно-сосудистые и психические расстройства. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

Как пояснили в министерстве, основной целью создания регистра станет повышение эффективности медицинской помощи пациентам с хроническими и тяжёлыми заболеваниями, а также улучшение координации между регионами в части лечения таких пациентов.

Согласно документу, в регистр будут включены сведения о пациентах с рядом состояний, включая: онкологию, сахарный диабет, ишемические болезни сердца, инсульты, болезни печени, хронические болезни легких, а также беременности и периодов после родов.

В регистре будет содержаться подробная информация по каждому пациенту, включая данные о диагностике, лечении и наблюдении. По беременным женщинам планируется учитывать дату постановки на учёт, срок беременности, применение вспомогательных репродуктивных технологий, исход беременности, состояние новорожденного и наличие врожденных пороков развития у ребенка.

Ожидается, что формирование такого комплексного ресурса позволит оптимизировать оказание медицинской помощи, усилить профилактику осложнений и повысить качество жизни пациентов с хроническими и социально значимыми заболеваниями.


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Сегодня в 14:49, просмотров: 50, комментариев: 0
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