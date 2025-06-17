Россияне стали реже переводить деньги между банками в поисках максимальных ставок

О сокращении числа клиентов, которые часто переводят деньги между банками в поисках максимальных ставок, рассказал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в преддверии ПМЭФ-2025.

Такие вкладчики, которых называют «охотниками за выгодой», активно использовали накопительные счета с повышенными ставками в приветственный период. В 2024 году их активность подогревала высокая доходность, а в этом году доля таких клиентов существенно снизится.

Эксперт отметил, что одной из причин активности стала конкуренция между банками за новых клиентов. Но успех в бизнесе – это не только деньги. Сейчас рынок смещается в сторону качества сервиса. Часть вкладчиков продолжит искать максимальную выгоду, переходя между банками через онлайн-переводы самому себе. Однако, их количество будет сокращаться