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​Российский мессенджер Max установят на все смартфоны с 1 сентября

С 1 сентября на все устройства в России предустановят новый мессенджер Max

​Российский мессенджер Max установят на все смартфоны с 1 сентября
Фото: ru.freepik.com

С 1 сентября 2025 года на все смартфоны, планшеты и другие устройства, продаваемые в России, обязательно будут предустанавливать российский мессенджер Max. Закон о введении новой цифровой платформы Госдума приняла 10 июня, рассказывает «Парламентская газета»

Мессенджер интегрируют с «Госуслугами» и образовательной платформой «Сферум». Также он будет поддерживать:

  • цифровую идентификацию через Единый портал;
  • подписание документов электронной подписью;
  • подтверждение возраста, права на льготы, факта учебы и другие функции через цифровой ID;
  • запрет на звонки от незнакомых пользователей – особенно важную защиту для пожилых.

По словам главы IT-комитета Госдумы Сергея Боярского, Max станет больше, чем обычный мессенджер. Это будет многофункциональный сервис, который не только обеспечит безопасную переписку, но и позволит россиянам подписывать документы, пользоваться цифровым паспортом и даже участвовать в школьной жизни — от электронного дневника до онлайн-собраний.

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил изданию, что главная задача – сделать Max конкурентом Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сервис разработан холдингом VK, летом планируется его публичная презентация с демонстрацией новых функций. Минцифры заявило, что из бюджета на проект средства не выделялись, но в случае необходимости компания может получить льготные кредиты.


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Сегодня в 14:23, просмотров: 208, комментариев: 0
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