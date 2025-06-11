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В Госдуме планируют поднять штрафы за шумную езду в десятки раз

​Штрафы за шумный транспорт в России могут вырасти до 30 тысяч рублей

В Госдуме планируют поднять штрафы за шумную езду в десятки раз
Фото freepik.com

В Госдуме планируют ужесточить наказание за избыточный шум от автомобилей и мотоциклов. Как сообщил ТАСС заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, готовятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые увеличат штраф как минимум в десять раз — с нынешних 500 рублей до 5-30 тысяч.

По словам депутата, законопроект уже прошёл первое чтение в 2023 году, и сейчас его готовят ко второму. Нововведение предполагает, что субъекты Российской Федерации получат право самостоятельно устанавливать сумму штрафа в пределах указанного диапазона. «Это ответ на жалобы наших жителей, не только в Москве, но и в других регионах, на любителей вырезать катализатор или глушитель, создавая невыносимый шум», — пояснил Колунов в разговоре с Газетой.Ru.

Поводом для возвращения к обсуждению послужило появление новой технологии фиксации правонарушений. В начале 2025 года Росстандарт выдал сертификат на систему «Эфир», способную фиксировать уровень шумности транспортных средств.

Согласно действующим нормативам, для легковых автомобилей предельный уровень шума составляет 96 децибелов. Однако некоторые транспортные средства издают шум до 120 децибелов, что негативно влияет на звуковую среду и мешает жителям.

Ожидается, что новые штрафы затронут в первую очередь владельцев спортивных и модифицированных автомобилей, а также мотоциклов без штатных систем глушения.


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Сегодня в 13:50, просмотров: 67, комментариев: 0
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