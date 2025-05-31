В Казанском районе прошёл Совет по развитию малого и среднего предпринимательства

В Казанском районе состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, в котором приняли участие генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов, представители районной администрации и местные предприниматели.

В ходе встречи обсудили ключевые вопросы поддержки бизнеса, реализацию инвестиционных проектов и меры по развитию экономики района. Перед началом заседания участники посетили несколько значимых для района инвестиционных объектов.

– Выезжая в муниципалитеты области, посещая проекты, которые реализуют наши предприниматели, мы видим реальные примеры, как частные инициативы становятся точками роста для района, — отметил Николай Пуртов.

Особое внимание было уделено предпринимателям, которые проявили активную гражданскую позицию и оказали помощь в период весеннего паводка. Им вручили благодарственные письма от районной администрации и Инвестиционного агентства.

Глава района Татьяна Богданова подчеркнула, что бизнес в Казанском районе — это не только экономика, но и сообщество ответственных людей. Она отметила, что развитие предпринимательства и инвестиционных проектов является ключевым фактором устойчивости местной экономики, а Совет служит эффективной площадкой для диалога и укрепления сотрудничества между властью и бизнесом.