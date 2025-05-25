Новые ФАПы откроют в селах Ишимского района

В Ишимском районе завершается подготовка к открытию семи новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. Новые ФАПы создаются в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящего в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Все медицинские объекты уже подключены к центральным коммуникациям — электричеству, водоснабжению и канализации, что обеспечит комфортные условия для работы медицинского персонала и обслуживания пациентов. Подрядные организации продолжают благоустройство прилегающих территорий.

Так, в селе Новотравное участок для благоустройства уже выровнен, установлена система отвода воды и подготовлена парковка, что повысит удобство и безопасность посещения ФАПа.

Главный врач Областной больницы №4 города Ишима Александр Синельников подчеркнул важность новых объектов для развития здравоохранения региона:

– Мы уверены, что модернизация инфраструктуры позволит предоставлять более качественную и своевременную медицинскую помощь жителям Ишимского района. Благодарим все организации, участвующие в проекте, за их труд и вклад в развитие здравоохранения юга области.