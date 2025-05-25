В Тюменской области реализуют пять новых инвестиционных проектов

На заседании Экспертного совета Инвестиционного агентства Тюменской области были одобрены пять новых бизнес-проектов, которые пополнят региональный Реестр инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составляет 7,5 млрд рублей. Проекты позволят создать 488 новых рабочих мест.

Среди ключевых проектов — два масштабных производства в Тюменском районе:

строительство завода по производству гранулы компанией «Гранула Брозэкс»;

возведение комплекса по выпуску клинкера и сухих строительных смесей на «Заводе строительных материалов Брозэкс».

– Оба проекта ориентированы на обеспечение строительной отрасли региона современными и востребованными материалами, а также создание новых рабочих мест и развитие производственной инфраструктуры, – рассказали в пресс-службе регионального Инвестиционного агентства.

Включение проектов в Реестр открывает инвесторам доступ к системной поддержке, сопровождению со стороны Инвестиционного агентства и мерам государственной поддержки.

Отметим, что региональные власти оказывают поддержку при реализации инвестиционных проектов во всех муниципалитетах Тюменской области.