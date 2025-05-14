Тюменская компания создала уникальный симулятор для подготовки инженеров-газовиков

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073827"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747853986"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=wwhbskF33brTgrc/BHgwpfDvvAnPkk0wwCTVZu3g/WDrhPLvrHxW4dJ19/f5KZPY9isLCbOJKrizXyaRDgYlcF3232asEtSHuUMOXtKuPXXKdKnDwaNs64nBNcL7h+7tZElanZJ50/Zw99iMZSMUcacUsolzCqYGkK8vyLIqH6iSQJONUujaMrT+Ebrb+nP/wFuX6IWFTvdFQkgaPzGHLg=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=wwhbskF33brTgrc/BHgwpfDvvAnPkk0wwCTVZu3g/WDrhPLvrHxW4dJ19/f5KZPY9isLCbOJKrizXyaRDgYlcF3232asEtSHuUMOXtKuPXXKdKnDwaNs64nBNcL7h+7tZElanZJ50/Zw99iMZSMUcacUsolzCqYGkK8vyLIqH6iSQJONUujaMrT+Ebrb+nP/wFuX6IWFTvdFQkgaPzGHLg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9e5f887c10659d6320652252c938d54d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:30:27"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-21 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073874"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747853957"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=9qzPsCoz36dEkEavrHyMswhcp9VjNAsEC24ZR3QjlpjLc/UgYkGZyi8zGlB53y6toETU1WgPf6zPw3s45MJswZZDifL0sB1/r+7GK7bzvxqwcAYU+tDBByzRY5XoqaGXCk2SNcdzP5/mWW1k7bprr9uJCLr5aosCPzDl0XiY/tbdJQX4D+7VZ5h5LRGuqeoyfIAPh5g9lSDmYrkotDLS6A=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=9qzPsCoz36dEkEavrHyMswhcp9VjNAsEC24ZR3QjlpjLc/UgYkGZyi8zGlB53y6toETU1WgPf6zPw3s45MJswZZDifL0sB1/r+7GK7bzvxqwcAYU+tDBByzRY5XoqaGXCk2SNcdzP5/mWW1k7bprr9uJCLr5aosCPzDl0XiY/tbdJQX4D+7VZ5h5LRGuqeoyfIAPh5g9lSDmYrkotDLS6A=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "06ac64db9340b20f1a0127459113c7af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:31:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-21 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073827"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747853986"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=wwhbskF33brTgrc/BHgwpfDvvAnPkk0wwCTVZu3g/WDrhPLvrHxW4dJ19/f5KZPY9isLCbOJKrizXyaRDgYlcF3232asEtSHuUMOXtKuPXXKdKnDwaNs64nBNcL7h+7tZElanZJ50/Zw99iMZSMUcacUsolzCqYGkK8vyLIqH6iSQJONUujaMrT+Ebrb+nP/wFuX6IWFTvdFQkgaPzGHLg=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=wwhbskF33brTgrc/BHgwpfDvvAnPkk0wwCTVZu3g/WDrhPLvrHxW4dJ19/f5KZPY9isLCbOJKrizXyaRDgYlcF3232asEtSHuUMOXtKuPXXKdKnDwaNs64nBNcL7h+7tZElanZJ50/Zw99iMZSMUcacUsolzCqYGkK8vyLIqH6iSQJONUujaMrT+Ebrb+nP/wFuX6IWFTvdFQkgaPzGHLg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9e5f887c10659d6320652252c938d54d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:30:27"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-21 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1746073874"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1747853957"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=9qzPsCoz36dEkEavrHyMswhcp9VjNAsEC24ZR3QjlpjLc/UgYkGZyi8zGlB53y6toETU1WgPf6zPw3s45MJswZZDifL0sB1/r+7GK7bzvxqwcAYU+tDBByzRY5XoqaGXCk2SNcdzP5/mWW1k7bprr9uJCLr5aosCPzDl0XiY/tbdJQX4D+7VZ5h5LRGuqeoyfIAPh5g9lSDmYrkotDLS6A=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=9qzPsCoz36dEkEavrHyMswhcp9VjNAsEC24ZR3QjlpjLc/UgYkGZyi8zGlB53y6toETU1WgPf6zPw3s45MJswZZDifL0sB1/r+7GK7bzvxqwcAYU+tDBByzRY5XoqaGXCk2SNcdzP5/mWW1k7bprr9uJCLr5aosCPzDl0XiY/tbdJQX4D+7VZ5h5LRGuqeoyfIAPh5g9lSDmYrkotDLS6A=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(96) "https://www.sibpromstroy.ru/?utm_source=siapress&utm_medium=cpc&utm_campaign=sale_20_geogievskii"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "06ac64db9340b20f1a0127459113c7af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeXyAP7"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-05-01 09:31:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-05-21 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7 реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeXyAP7 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,2237   EUR  90,3821  

Новости

Больше новостей
Вы считаете, что требование к авиакомпаниям сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу - правильное?
Комментировать
0
Больше опросов

​Тюменская IT-компания представила уникальный симулятор для обучения инженеров газовой промышленности

Тюменская компания создала уникальный симулятор для подготовки инженеров-газовиков

​Тюменская IT-компания представила уникальный симулятор для обучения инженеров газовой промышленности
Фото: admtyumen.ru

Резидент Нефтегазового кластера Тюменской области компания Galacom представила инновационный симулятор инженерных процессов газовой промышленности.

Уникальная разработка, созданная Центром дополнительного профессионального образования компании, предназначена для Томского политехнического университета и крупной нефтесервисной компании, и позволит осуществлять обучение специалистов в условиях, максимально приближенных к реальным производственным.

О презентации симулятора стало известно в ходе пресс-тура, организованного Единой инвестиционной командой InvestTyumen. Представители компании подчеркнули, что это действительно уникальный продукт, не имеющий аналогов на рынке.

Цифровой симулятор представляет собой комплексное решение, включающее в себя более 30 сценариев штатных технологических операций, а также 16 сценариев, моделирующих аварийные ситуации. Такая широкая вариативность позволит будущим инженерам отработать навыки принятия решений в различных условиях, подготовиться к нештатным ситуациям и повысить уровень безопасности на реальных производственных объектах.

Особенностью симулятора является возможность одновременной работы до 30 студентов на уменьшенной модели установки по пуску газа. При этом, каждый студент будет выполнять свою задачу параллельно с остальными, что позволит создать эффект командной работы и повысить эффективность обучения.

Внедрение симулятора в учебный процесс запланировано на 1 сентября 2025 года, когда студенты из Томска приступят к обучению с использованием новой разработки. Ожидается, что использование симулятора позволит значительно повысить качество подготовки специалистов для газовой промышленности и сократить время адаптации выпускников на реальных производственных площадках.

Создание симулятора стало возможным благодаря поддержке, оказываемой резидентам Нефтегазового кластера в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», отметили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Этот проект направлен на создание благоприятных условий для развития инновационных компаний и стимулирование внедрения новых технологий в различные отрасли экономики.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 23:00, просмотров: 61, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Власти Сургута передали недостроенную «газпромовскую свечку» правительству ХМАО 619
  2. Недоступный отдых 402
  3. ​Десять сотрудников СОКБ признали лучшими в Югре 366
  4. ​Сургутян предупредили о временном ухудшении качества воды из-за аварии на кабельной линии 339
  5. ​Utair запускает прямые рейсы из Сургута в Волгоград 338
  6. ​Основную часть набережной правого рукава Саймы обустроят по ФКГС, остальное − в рамках КРТ с «Брусникой» 328
  7. ​В Сургуте перекрыли улицу Восход из-за дорожных работ 321
  8. ​В Югре активизировались клещи: число укусов выросло почти в три раза 314
  9. ​С 4 июня в Сургуте начнется плановое отключение горячей воды 310
  10. Минпросвещения России назвало даты летних каникул в 2025 году 290
  1. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 3204
  2. В Сургуте отметят День Победы тематическими выставками, мастер-классами и праздничными концертами 2984
  3. ​Югорчанам запретили держать дома львов, змей и даже сов 2939
  4. ​Разные площадки – разное мнение: читатели СИА-ПРЕСС высказались о переименовании Волгограда в Сталинград 1911
  5. ​Новогодний бал - в пользу обороны 1842
  6. ​Треугольники судьбы 1513
  7. В Югре расширят список разрешенных для рыбалки мест 1422
  8. Как сургутяне отпраздновали 9 мая // ФОТОРЕПОРТАЖ 1397
  9. Рынок управляющих компаний в Сургуте по сути конкурентным рынком не является — и это большая проблема 1393
  10. ​Путешествие начинается в Тюмени: благодаря региональной поддержке стартовал круиз «Жемчужина Кавказа» 1331
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 мая? // АФИША 6645
  2. ​Центральный рынок Сургута начали реконструировать: к осени обещают обновленную крышу 5472
  3. Не осквернить память предшественников 5151
  4. Дайте учителям учить 5019
  5. ​Паводок диктует сроки: в Сургуте ускорили строительство набережной Кривули 4954
  6. ​Человеческое пространство 4608
  7. ​Как работники СОКБ не уважают других горожан 4172
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 3672
  9. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 3366
  10. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 3204

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика