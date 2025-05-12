Искусственный интеллект выступит экспертом на Дне предпринимателя в Тюмени

День предпринимателя в Тюмени, который пройдет 27 мая в ДК «Нефтяник», обещает стать уникальной площадкой для бизнес-разбора. В качестве экспертов выступят не только опытные предприниматели и представители власти, но и искусственный интеллект. Об этом сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В числе экспертов заявлены:

Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов

Предприниматель, создатель книжного клуба «Думай иначе» Мурат Нурпеисов

Предприниматель, руководитель Центра Доходной Недвижимости «Касьянов» и Группы Компаний «Альянс», автор проекта «Бизнес и Власть» Александр Касьянов

Искусственный интеллект

Эксперты проведут детальный анализ представленных бизнес-проектов, выявят сильные стороны и потенциал роста, разберут эффективные стратегии и предложат оптимальные решения, а также подскажут перспективные направления деятельности.

Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться на бизнес-разбор можно по ссылке, а на форум в целом – по ссылке.

Организаторами Дня предпринимателя выступают Правительство Тюменской области и Инвестиционное агентство Тюменской области.