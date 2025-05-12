Тюменские дорожники отремонтировали загруженную развязку во время праздников

Пока жители Тюмени отдыхали в майские праздники, дорожные службы активно работали над улучшением инфраструктуры. Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, на транспортной развязке Обход города Тюмени – улица Ямская было заменено около пяти тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Работы проводились в праздничные дни с целью минимизировать неудобства для автомобилистов. Подрядчик планирует завершить ремонт на путепроводе и двух съездах к концу мая, после чего будет нанесена дорожная разметка.

На сегодняшний день на объездной дороге вокруг Тюмени уже отремонтировано более 65 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Также приведено в нормативное состояние 40 тысяч квадратных метров дороги «Тюмень – Боровский – Богандинский».

Ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году на региональных дорогах Тюменской области планируется отремонтировать около 290 км дорог, работы пройдут не только в Тюмени, но и в каждом районе области.